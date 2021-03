Après son exclusion dans The Voice, The Vivi répond à la polémique via un clip

Posted by La Rédaction on. Updated:

Le jeune rappeur était resté silencieux suite à son exclusion de l’émission The Voice, pour ses propos racistes et homophobes tenus sur twitter, il y a plusieurs années. Il a toutefois décidé de répondre à TF1 en chanson, dans son nouveau clip, plutôt provocateur.

Vincent, de son vrai prénom, avait pourtant impressionné les juges de l’émission de télé-crochet phare de TF1 en interprétant “Suicide social” d’Orelsan, le mois dernier. Pourtant, des tweets datant de 2017, et jugés incompatibles avec les valeurs de The Voice, lui avaient coûté sa place dans l’équipe de Vianney dont il s’était vu évincé. Il s’était alors excusé sur Instagram, avant de disparaître pendant plusieurs jours des réseaux sociaux.

C’est dans une nouvelle chanson intitulée “Grandir”, sorti vendredi dernier, que le rappeur de 21 ans a décidé de faire son grand retour sur la toile et s’exprimer, une nouvelle fois, sur la polémique.

« Je sais ce que je vaux, qui je suis, ce que j’ai dit et je m’en excuse à mort si tu savais. Ça brise mes principes et mes valeurs pour des vannes éclatées sur Twitter” (…) “Les temps changent, les gens changent, l’humour que tu as pu lire ne me fait plus rire (…) Faire des erreurs c’est aussi grandir. »

L’artiste en herbe réitère son mea culpa. Il rejette également le soutien apporté par le parti fasciste et accuse les médias d’avoir profité de ce scandale à son détriment.

Par Joyce Adiahenot