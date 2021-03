Covid-19. Gabriel Attal recommande de « de ne pas recevoir » de personnes chez soi : Une règle compliquée à faire appliquer

Posted by Jérémy Renard on

La mise en place d’un nouveau « confinement » pour seize départements depuis ce vendredi soir fait débat auprès des 20 millions de Français concernés. De son côté, Emmanuel Macron ne souhaite pas employé le mot « confiné ».

Ce jeudi soir, Jean Castex a détaillé les nouvelles mesures qui sont entrés en vigueur ce vendredi soir, minuit, pour seize départements français. Si l’exécutif ne souhaite pas employé le terme « confinement », celui-ci y ressemble pourtant très clairement, avec le retour notamment des attestations pour les déplacements dans un rayon de 30 kilomètres autour de son domicile.

Suite à ces nouvelles mesures, les 20 millions de français concernés se posent encore de nombreuses question. Doit-on encore circuler avec des attestations ? Peut-on se rassembler en extérieur par petit groupe ? Des questions à laquelle des réponses on pu être en partie apporté après des rectifications faites par le gouvernement. A commencé par les attestations de déplacement.

Le couac des attestations de déplacement

Il n’est aujourd’hui plus nécessaire de faire une attestation pour des déplacements de 10 km autour de son domicile. Seul, un justificatif de domicile est nécessaire en cas de contrôle. Pour les déplacements de plus de 10 km autour de son domicile, l’attestation est obligatoire et toute personne n’étant pas en mesure de la présenter, s’expose alors à une amende de 135 €.

« Aujourd’hui la logique c’est chacun chez soi, ou alors dehors » Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement au micro de BFMTV

Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, s’est exprimé au micro de BFMTV ce dimanche suite à ces nouvelles mesures. Ce dernier a précisé qu’il ne s’agissait pas d’un confinement : « Ce n’est pas un confinement. Un confinement, on vous demande de rester chez vous, de vous isoler à l’intérieur. » a expliqué Gabriel Attal qui précise que « ce n’est pas la logique qui a été décidée. » Des propos qui ont pu faire sourire les journalistes en plateau qui n’ont pas hésité à taquiner le porte-parole, alors que jeudi soir, le Premier Ministre, Jean Castex, a bien insisté sur le mot « confinement » au cours de son allocution.

Face à cette remarque, Gabriel Attal ne s’est pas démonté pour autant, expliquant à nos confrères : « Je pense que les français qui nous écoutent, quand on leur dit “vous pouvez sortir de chez vous sans limite”, ils comprennent bien que ce n’est pas un confinement. » a insisté ce dernier.

La question des invitations à domicile reste un sujet épineux pour le gouvernement

Si la police ne peut pas contrôler les personnes à leur domicile, le gouvernement recommande toutefois quelques mesures de bonnes conduites. L’exécutif ne souhaite pas que ces dernières restent chez elles, tout en recevant du monde, ce qui pourrait accentuer la progression de l’épidémie en France.

« Le sens de ces mesures, c’est qu’il faut encore davantage réduire ses interactions sociales, ses contacts sociaux, et que tout ce qu’on peut faire dehors, il faut le faire dehors. » a fait savoir Gabriel Attal ce dimanche. « Vous ne pouvez pas inviter chez vous des personnes pour un dîner, ni pour un déjeuner. La logique aujourd’hui c’est de ne pas recevoir chez vous des personnes qui ne sont pas de votre domicile. » a précisé le porte-parole.

Par Jérémy Renard