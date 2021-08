Comment trader comme les professionnels ?

Posted by La Rédaction on

[Contenu Sponsorisé]

Depuis toujours, le métier de trader professionnel est un rêve pour bon nombre d’entrepreneurs. Cependant, cela requiert de l’expertise et de la maîtrise. C’est exactement ce qui distingue les professionnels des débutants. Dans cet article, nous allons partager les secrets qui permettent de négocier sur les marchés financiers comme un professionnel.

Sachant que sans formations de trading en ligne, plus de 80 % des traders finissent par échouer et perdre leur argent, les connaissances qui seront partagées dans cet article sont très importantes pour votre parcours de trader.

Soyez en avance sur les autres

Il est fréquent de voir les personnes qui viennent de commencer à trader avoir une « mentalité de troupeau ». Juste parce qu’ils sont nouveaux dans le trading, ils basent leurs actions et inactions sur les opinions des autres, ce qui est préjudiciable pour leur trading. Pourquoi ? Pour être rentable dans le trading, vous devez être en avance sur la foule et non être avec la foule. Les traders à succès ont un certain avantage par rapport aux autres.

Vous devez donc toujours être à l’affût des opportunités avant que les médias et les réseaux sociaux s’en emparent. En général, prendre une position basée sur un battage médiatique n’est pas une bonne idée.

Créez un plan de trading et respectez-le

Un plan de trading est une feuille de route soigneusement conçue, créée pour servir de guide à votre activité de trading. Il est dangereux de négocier sans un plan de trading. C’est pourquoi il faut disposer d’un guide structurel sur la manière de le faire. Il est censé vous indiquer quand et comment négocier sur un marché en particulier. Les traders professionnels s’écartent rarement de leur plan de trading et c’est l’une des choses qui les aide à faire des plus-values. Il est facile de se laisser submerger par les émotions inhérentes au trading, mais on peut éviter cela en se tenant à son plan de trading.

Ne vous fiez pas trop aux outils techniques

Beaucoup de traders débutants misent souvent de grosses sommes sur l’efficacité d’un indicateur technique. Ils suivent les instructions que leur donnent ces outils tout en oubliant les facteurs fondamentaux des marchés financiers. Il est impossible de remplacer les années d’expérience d’un trader professionnel par la direction d’un outil, aussi cher soit-il. Même si vous pouvez vous faire aider par des outils techniques, vous devez acquérir les connaissances nécessaires pour être en mesure de prendre les bonnes décisions comme le font les traders professionnels.

Contrôlez vos émotions

Les humains sont connus pour avoir naturellement un attachement à leur argent. Cet attachement pousse souvent les traders débutants à prendre des décisions irrationnelles. Pour négocier comme un professionnel, vous devez agir de façon objective. Essayez autant que possible de ne pas vous laisser guider par la cupidité ou de prendre des positions qui dépassent votre aversion du risque.

Lorsqu’une position ne va pas dans le sens souhaité et que le prix n’a pas encore atteint votre stop loss, restez calme et soyez convaincu que votre analyse est correcte et que le marché peut tourner.

Pour exceller sur les marchés financiers, il faut être discipliné. Une grande maîtrise de soi est nécessaire pour gagner de l’argent et ne pas en perdre. Les traders professionnels évitent souvent de se laisser ballotter au gré des vents du marché.

Il n’y a pas de formule magique

Beaucoup de traders débutants sont obsédés par la découverte de la formule toute faite qui leur permettra de gagner énormément d’argent. Cela revient à rêver de l’impossible, car en réalité, il n’existe pas de formule qui fonctionne sur l’ensemble du marché. Pour réussir dans le trading, il faut une combinaison de pensée critique, d’analyse du marché et de connaissances accumulées au fil du temps.

Acceptez vos pertes

Perdre de l’argent fait partie intégrante du trading sur les marchés financiers. Il faut s’y attendre et ne pas prendre à cœur vos mésaventures. Les pertes en trading s’accompagnent de leçons. Ces dernières doivent être identifiées et étudiées en profondeur. C’est ainsi que l’on passe du statut de trader débutant à celui de trader professionnel. En outre, un trader professionnel sait quand faire une pause sur le marché après une série de pertes. Cela ne signifie pas qu’il a abandonné le trading, mais seulement qu’il veut prendre le temps de revoir ses stratégies avant de revenir sur le marché.

Pensez comme un trader professionnel

La seule façon de devenir un trader professionnel est de continuer à faire ce qu’un trader professionnel fera dans chaque situation. Vous pouvez commencer par lire des livres écrits par des professionnels. Si vos actions sont guidées par celles d’un trader professionnel, vous économiserez beaucoup d’argent et de temps. Cependant, tout en imitant les traders professionnels, vous devez utiliser votre tête et prendre des décisions en fonction de votre capacité financière et de votre aversion du risque.

Beaucoup de traders débutants pensent, à tort, que le trading sur les marchés financiers est un moyen de s’enrichir rapidement. Même si ce n’est pas vrai, cela inspire leurs agissements et leurs pensées et c’est ce qui mène à leur perte. Un trader professionnel est calme lorsqu’il fait des choix sur le marché. Il n’est pas pressé de faire des choix de placement, et ne le fait qu’après une vérification approfondie.

Se former

La formation est l’élément principal qui sépare un trader professionnel d’un débutant. Les traders professionnels ont des années d’expérience dans l’étude et la compréhension des aspects du marché. Cela leur donne un avantage et les aide à faire des plus-values sur leur investissement. La formation est le meilleur moyen de commencer à trader comme un professionnel. Il est difficile, voire impossible, de faire les bons choix sur les marchés sans une bonne connaissance de son fonctionnement.

La formation est toujours un pas dans la bonne direction pour les traders débutants. Il est important de noter que le processus d’apprentissage ne se termine jamais et le meilleur moyen est de commencer dès le début de votre aventure sur les marchés.