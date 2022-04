On passe beaucoup de temps à chercher les tenues parfaites pour sortir, aller au travail ou aller récupérer les enfants. Mais il faut bien l’avouer, on néglige souvent ses tenues de nuit. On prend alors le pyjama le plus confortable, même s’il est moche. Et pourtant. Enfiler une belle chemise de nuit vous fera voyager au pays des rêves avec plus d’élégance et fera aussi plaisir à votre partenaire!

Les modèles disponibles

Bien choisir sa tenue pour dormir est important. Vous avez sans aucun doute déjà eu affaire à un pyjama trop serré qui vous a agacé toute la nuit!

Le premier critère de sélection, c’est avant tout le confort. Vous pouvez aimer être très à l’aise avec un t-shirt XXL ou préférer sentir la douceur de la soie sur votre peau avec une nuisette femme ultra chic. Vous pouvez aussi dormir avec le minimum de tissu sur vous. À chaque tenue ses avantages et inconvénients. Mais dans tous les cas, vous devez vous sentir parfaitement bien.

Commençons par le pyjama satin femme ou en tout autre matière. Ce vêtement est rassurant et protège bien le corps. Il sera parfait en hiver ou si vous aimez vous sentir enveloppée de douceur. Pour choisir un modèle parfait, privilégiez ceux sans élastique, plus confortables. Même si le pyjama est connu comme une tenue peu sexy, beaucoup de créateurs ont aujourd’hui fait évoluer les choses et des détails bien pensés, des couleurs sensuelles ont transformé le classique pyjama de nos grands-mères. On pourra le compléter d’un joli body lingerie si on veut laisser la veste ouverte.

La nuisette a aussi ses adeptes. Il est vrai qu’elle reste le vêtement sensuel par excellence et offre également du confort. Mieux vaut choisir des tissus tout doux (évitez les dentelles bas de gamme qui grattent).

La chemise de nuit a été supplantée par les t-shirts de nuit. Même si elle garde une connotation vieillotte, elle a, elle aussi, ou se moderniser et reste une valeur sûre pour un confort optimal. Au même titre que le t-shirt d’ailleurs. Celui-ci reste le modèle le plus économique mais mieux vaut opter pour un tissu de qualité pour éviter l’usure trop rapide.

Pour dormir en toute liberté, oubliez les sous vetement femme quelle que soit la tenue choisie.

Des compléments très élégants

Pour sortir du lit lorsqu’il fait frais ou pour y aller avec élégance, on peut adopter des pièces supplémentaires. Ainsi, le kimono soie femme a su se faire une place de choix pour accompagner les dormeuses. Il s’enfile très rapidement, ne serre pas et reste d’un raffinement unique. Il peut par ailleurs vous accompagner dehors puisqu’il est devenu une pièce très mode même au bureau!

On peut aussi adopter un peignoir pour se réchauffer au sortir du lit. Le peignoir femme sera un choix optimal si vous passez du lit à la douche (ou inversement).

Il est encore possible de dormir avec une grenouillère qui pourra aussi devenir votre tenue d’intérieur les jours froids. Très douillette, incroyablement douce, elle rappelle l’enfance. Seul inconvénient, elle ne s’enlève pas très facilement. Si vous êtes du genre à vous réveiller en retard, elle vous fera perdre encore plus de temps !

Quel que soit votre choix, vous devez avant tout penser confort. C’est le principal car une fois les yeux fermés, même la plus belle nuisette ne fera plus d’effet ! Néanmoins, si vous dormez à deux, n’oubliez pas de rester attirante, même la nuit venue! Autre petit conseil pour passer une bonne nuit: ne négligez pas votre chambre !

Par Contenu Sponsorisé