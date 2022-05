Maxime Guény vient de lancer son premier magazine « Parcs & Loisirs Magazine » sur l’univers des parcs d’attractions et des loisirs.

Le journaliste et chroniqueur dans l’émission de Touche pas à Mon Poste, Maxime Guény, vient de lancer un magazine dédié à l’univers des parcs d’attractions des loisirs. Le premier numéro de ce magazine français qui se spécialise dans l’actualité des parcs d’attractions et de loisirs, propose à ses lecteurs de nombreux bons plans et informations sur les différents parcs à thèmes comme Disneyland Paris, Parc Astérix, Futuroscope ainsi que d’autres grands parcs répartis dans le monde.

Un magazine qui s’adresse à tous les passionnés de parcs de loisirs et d’attractions mais aussi aux professionnels du secteurs ainsi qu’au grand public et aux familles. Dans ce journal de 100 pages, les lecteurs y trouveront des interviews inédites ainsi que des enquêtes sur différents thèmes en rapport avec les loisirs.

Une fierté pour Maxime Guény

Pour Maxime Guény, qui est avant tout un fan de sensations fortes et de parcs d’attractions, son premier magazine disponible dès à présent en kiosque représente une forte émotion comme il l’a partagé sur son compte Twitter : « L’émotion de découvrir son 1er magazine en kiosque. Je vous avoue, ça fait quelque chose ! » a ainsi déclaré le chroniqueur et journaliste de C8 qui propose ce magazine trimestriel.

Maxime Guény qui nous avions rencontré lors de la journée presse dédiée à l’inauguration de la nouvelle attraction, Tonnerre 2 Zeus, nous avait confié être un grand fan des parcs d’attractions.

L’émotion de découvrir son 1er magazine en kiosque. Je vous avoue, ça fait quelque chose ! 🥹😍 @ParcsLoisirsMag @relaycom pic.twitter.com/fDDkoFpuU3 — Maxime Guény (@MaximeGueny) May 26, 2022

Le premier numéro de « Parcs & Loisirs Magazine » est désormais disponible en kiosque au tarif de 7.50 €.

Par Jérémy Renard