A ce jour, plusieurs personnes choisissent la France comme pays de destination voyage. Bon nombre décident même d’y vivre. En effet, l’Hexagone est devenue une des destinations touristiques les plus populaires au monde. Mais pourquoi donc ? Nous vous disons tout dans cet article.

Une destination de voyage incontournable

Un séjour en France ne peut s’oublier. Outre ses diverses cultures, son art de vivre reste inégalé et sa gastronomie, raffinée. L’hexagone offre donc à ses visiteurs une ample satisfaction à travers la simplicité et la flexibilité qu’il opère. Ses hôtels luxueux du long de ses villes populaires comme Paris, Lyon ou Strasbourg sauront certainement vous accueillir. Notons, par ailleurs, que de nombreuses plateformes de voyages s’y sont créées afin de faciliter les hébergements et les réservations.

Quelques bonnes raisons de s’installer en France

Vivre entouré de Français a de nombreux avantages. Pour commencer, vous pouvez très bien choisir la résidence qui vous convient en suivant tous leurs programmes neufs sur l’immobilier.

Puis, vivre en France, c’est bénéficier d’un des meilleurs systèmes de santé au monde. C’est notamment parce que l’assurance maladie y est entièrement gratuite. Elle couvre jusqu’à 75 % des frais médicaux et jusqu’à 100 % même des coûts de vos médicaments.

Il faut aussi noter que la France est connue pour son parfait équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Cela dit, dans ce pays, la devise est de travailler pour vivre et non vivre pour travailler. La durée légale du travail d’un salarié est de 35 heures par semaine.

Un autre point à souligner, c’est l’existence de ce qu’on appelle CAF ou Caisse d’Allocation Familiale. Il s’agit d’un organisme qui aide financièrement les ménages. Sa principale mission est de rembourser partiellement les frais de logement de ceux qui étudient là-bas. A ce sujet, l’enseignement supérieur français est non seulement accessible à tous, mais figure aussi parmi les meilleurs au monde.

On notera également que c’est un des pays les plus engagés dans la transition écologique. Chaque immeuble dispose de trois types de conteneurs qui trient les déchets. Si ce critère est important pour vous, vous y trouverez certainement votre place.

La France : un pays aux multiples trésors

La France est un pays extrêmement diversifié. Il vous emmènera au cœur de nombreux paysages admirables comme celui de l’Alsace, la Corse, la Provence et bien d’autres encore.

Par ailleurs, la gastronomie française est extraordinairement réputée. Il est ainsi impossible de ne pas l’évoquer. Avec les vignobles de Bordeaux, les 350 types de fromages ou la cuisine épicée des Antilles, les voyageurs s’y plaisent très facilement.

Bref, la France se résume parfaitement en un mot : la séduction. Son patrimoine est particulièrement riche en monuments. Les plus connus étant la Tour Eiffel, qui est un des sites les plus visités au monde. On retrouve aussi Disneyland Paris, le parc d’attraction qui attire le plus de visiteurs en Europe. Puis, si vous êtes un artiste, sachez que l’Hexagone est connu dans plusieurs domaines : la culture, la musique, les festivals, la photographie, le cinéma, l’architecture, le design et même l’art contemporain.

