Une semaine après les faits, l’enquête sur la mort de la jeune Lola dans le 19ème arrondissement de Paris se précise, impliquant un nouveau suspect.

Rappel des faits

C’était le 14 octobre 2022, autrement dit une semaine jour pour jour, que les parents de Lola et la France entière apprenaient la mort de la collégienne de 12 ans. C’est grâce aux images de vidéosurveillance du bâtiment dont ont eu accès les parents de la victime, aussi gardiens de l’immeuble, qu’il a été possible de remarquer Lola entrer dans l’immeuble où elle résidait en présence d’une jeune femme inconnue. Le soir même a été découvert le corps de la fillette dans une malle en plastique et il a été conclu que la victime a succombé à une asphyxie.

La jeune femme de 24 ans identifiée sur les images de vidéosurveillance, sans domicile fixe et en situation irrégulière sur le territoire français, apparaît comme étant la suspecte principale de l’affaire.

Un nouveau suspect

A ce jour, de nouveaux éléments ont été révélés sur l’affaire, impliquant Rachid, un homme de 43 ans avec qui la suspecte entretenait une relation ambiguë. Le nouveau suspect a transporté le cadavre de la jeune victime du 19ème arrondissement, jusqu’à Asnières-sur-Seine à son domicile. Selon nos confrères du Parisien, l’homme soutient qu’il a été piégé par la jeune femme pour qui il avait un petit faible.

La France entière pleure la mort de Lola qui a succombé dans d’affreuses circonstances et ne peut qu’imaginer la douleur des parents. Les obsèques se tiendront ce lundi 24 octobre à la collégiale de Lillers, dans le Pas-de-Calais. Selon CNEWS, les parents appellent au « respect » et à la « dignité » avant les obsèques de leur fille et voudraient que la cérémonie se déroule « dans un esprit de sérénité et de calme, loin des agitations politiques et médiatiques. »

Léa Benhous