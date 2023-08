Call Of Duty : on connait désormais la date de sortie officielle de Modern Warfare III

L’emblématique jeu vidéo d’Activision sort son nouvel opus en cette fin d’année 2023 et proposera une toute nouvelle campagne mais aussi l’un de ses plus gros modes de zombies.

Après le second opus de Modern Warfare sorti en novembre 2022, il fallait s’attendre à un nouveau titre de Call Of Duty, à savoir Modern Warfare III.

Ce nouvel opus dont la sortie est fixée pour le vendredi 10 novembre 2023, proposera une toute nouvelle campagne qui marque le retour de Makarov.

Un énorme mode zombie annoncé !

L’autre grosse annonce faite par Activision, c’est l’ajout du plus grand mode zombies jamais ajouté dans l’histoire d’un Call Of Duty, qui s’annonce très prometteur. Par ailleurs, les joueurs retrouveront de nouvelles missions de combats accessibles dans le mode campagne avec de nombreuses fonctionnalités qui permettront à ces derniers de personnaliser entièrement son opérateur multijoueur en jeu.

Qui dit nouveau titre, dit ajout de nouvelles armes, de nouveaux modes et de nouveaux contenus qui viendront se greffer au fur et à mesure de la sortie du jeu.

« Bien qu’aujourd’hui ne soit qu’un début, nos équipes ont pour objectif de créer une expérience de jeu annuelle incroyable et haut de gamme en mode campagne, multijoueur et coopératif, ainsi qu’une intégration poussée avec Call of Duty: Warzone. » ont ainsi fait savoir les équipes d’Activision qui continuent de œuvrer quotidiennement au mode multijoueur battle royal de Warzone.

Le rendez-vous est donc pris pour le 10 novembre prochain. Les précommandes sont désormais accessibles pour les joueurs.