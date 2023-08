Rihanna a accouché de son deuxième enfant dans le plus grand secret

La chanteuse de Diamond est désormais maman pour la seconde fois après avoir donné naissance à son deuxième enfant dans la plus grande intimité.

Rihanna et son compagnon, le rappeur A$AP Rocky, sont désormais officiellement parents pour la seconde fois. La chanteuse qui avait révélé sa grossesse lors du Super Bowl en février dernier, avait depuis multiplié les séances photos avec son ventre rond qu’elle affichait régulièrement sur les réseaux sociaux.

La jeune femme de 35 est restée toutefois très discrète sur l’arrivée de son second petit garçon qui selon le site TMZ, a pointé le bout de son nez au début du mois et plus précisément le 3 août dernier à Los Angeles.

Un deuxième petit garçon

Le nom du bébé reste toutefois un grand mystère pour les fans de la chanteuse qui n’a rien encore officialisé de son côté. On sait toutefois que le prénom du second garçon de celle que l’on surnomme « Riri », pourrait commencé par la lettre « R ».

Ce deuxième enfant arrive près d’un an après leur premier enfant né le 13 mai 2022 et qui se nomme RZA Athelston Mayers, en référence au célèbre leader du groupe Wu-Tang Clan.

Nous leurs souhaitons beaucoup de bonheur.