Lyon : un bébé a-t-il été filmé dans le tram en train de fumer une cigarette puff ?

La vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, montrant un enfant en bas-âge en train de fumer une cigarette puff, a suscité une vague d’indignation. D’autres internautes pensent que la vidéo est un pur et simple montage vidéo…

C’est une vidéo qui fait beaucoup réagir depuis sa parution sur les réseaux sociaux. Dans cette dernière, on peut-y voir un bébé dans une poussette avec une cigarette électronique puff dans la main, en train de vapoter dans le tram.

Selon l’usager, auteur de cette vidéo, les faits se seraient produits il y a quelques jours à Lyon. « Non les gars, j’en ai vu des choses mais wsh, un bébé sous puff. » a commenté ce dernier en légende de la vidéo.

🇫🇷INSOLITE : Un bébé a été aperçu en train de fumer une cigarette puff dans un tram à #Lyon. pic.twitter.com/PGVm6dlpCE — Direct infos (@directinfos9) September 8, 2023

Suite à la diffusion de cette vidéo sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes se sont indignés face au comportement des parents qui autorisent un enfant si jeune, à vapoter.

Pour d’autres internautes, il s’agirait d’un montage vidéo car les autres usagers du tram n’ont aucune réaction face au comportement de l’enfant.

Elisabeth Borne souhaite mettre fin à la cigarette électronique Puff

Dans une récente interview donnée à nos confrères de RTL, Elisabeth Borne a annoncé son intention de rendre interdit la cigarette électronique jetable, connus sous le nom de la « puff », en France.

Cette mesure fera partie du « nouveau plan national de lutte contre le tabagisme » qui sera prochainement présenté par l’exécutif.

« On présentera prochainement, un nouveau plan national de lutte contre le tabagisme avec notamment, l’interdiction des cigarettes électroniques jetables, les fameux « puff » qui donnent des mauvaises habitudes aux jeunes et on souhaite donc interdire l’utilisation de ces cigarettes électroniques jetables. »