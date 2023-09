La Paris Games Week investira de nouveau les 3 grands halls pour son édition 2023

L’édition 2023 de la Paris Games Week s’annonce encore plus folle que 2022 !

La Paris Games Week « Next Level » sera de retour à la Porte de Versailles du 1er au 5 novembre prochain. Pour cette nouvelle édition, les organisateurs ont annoncé que le salon reprendra ses quartiers dans les 3 halls de Paris Expo.

Une bonne nouvelle pour les passionnés de jeu vidéo qui pourront profiter pleinement de ce grand rendez-vous annuel parisien avec trois halls dédiés à différentes thématiques, à savoir : l’ESport, les jeux vidéos orientés pour les familles et le grand hall dans lequel les joueurs pourront s’essayer sur de nouveaux titres inédits.

LIRE AUSSI – Paris Games Week 2022 : (Vidéo) Rencontre avec Unchained, Pirastack, Lutti, Jean Pormanove, Jolavanille et Bichou

Nintendo, Playstation et Xbox confirment leur participation !

Les joueurs pourront donc venir échanger et partager leurs passions avec les plus grands acteurs du jeu vidéo durant ces 5 jours de salon. Nintendo, Playstation et Xbox ont déjà annoncé qu’ils étaient de nouveau présents pour cette nouvelle édition.

La grande scène de la Paris Games Week, accueillera quant à elle un public encore plus nombreux que l’an dernier, avec une programmation toujours plus ambitieuse qui proposera des tournois, des compétitions d’esport parmi les plus suivis et attendus, en France et à l’international.

De nombreux Youtubeurs et influenceurs seront également présents pour cette nouvelle édition. Notre rédaction sera présente durant les cinq jours de salon pour vous faire vivre cette nouvelle édition de la PGW2023.

La Paris Games Week 2022 « RESTART », avait attiré près de 150.000 visiteurs pour son grand retour après trois ans d’absence marquée par la Covid-19. Cette année, les organisateurs espèrent attirer encore plus de visiteurs grâce à la capacité du salon qui sera dotée d’une surface beaucoup plus importante.

Retour en images sur la Paris Games Week 2022