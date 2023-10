Test de Mortal Kombat 1 : un retour aux sources réussi !

Il n’est jamais évident de ressortir un reboot d’un titre qui a connu un succès majeur il y a près de 30 ans. Et pourtant, ce douzième volet de la série montre qu’il est possible de ressortir de terre tout en exploitant de nouvelles mécaniques de combats. Voici notre avis sur le remake de Mortal Kombat 1.

Un scénario en béton

Développé par NetherRealm Studios, Mortal Kombat 1, propose une histoire particulièrement prenante :

Liu Kang, Dieu du Feu et précédemment « Gardien du Temps », a réinitialisé le temps afin de créer un nouveau continuum, un Nouvel Âge. Les entités des précédents continuums semblent les mêmes, mais dans des circonstances différentes car ici, Liu Kang souhaite la paix pour tout être vivant sur tous les Royaumes, et devenir le protecteur du Royaume Terre.

Hélas, cette paix semble être perturbée, et il appartient au Dieu du Feu et ses alliés de mettre à jour un complot capable de mettre fin à ce Nouvel Âge, voire pire.

Les joueurs pourront retrouver dans ce nouveau titre des références au premier opus.

Mortal Kombat 1 offre des graphismes époustouflants qui rendent les combats intenses et fluides dans des décors bourrés de détails et la recette fonctionne. C’est beau de toute part tout comme les personnages qui sont soignés et détaillés, ce qui offre une qualité de jeu indéniable.

Mortal Kombat 1 Mortal Kombat 1 Mortal Kombat 1

Les personnages

Côté personnages, Mortal Kombat 1 offre un roster composé actuellement de 22 combattants jouables avec les deux personnages Scorpion et Sub-Zero qui font bien évidemment partis du remake et sans qui il aurait été impossible de refaire un reboot. Notons que le personnage de Shang Tsung est disponible en tant que bonus de précommande.

S’ajoute au roster principal, une quinzaine de personnages qui peuvent intervenir à tout moment pendant les combats.

Avant tout « fight », les joueurs devront désormais choisir deux héros, à savoir celui que l’on contrôlera (héro principal) ainsi qu’un Kameo. C’est ce personnages secondaire que le joueur pourra appeler à tout moment dans le combat si son Main perso (personnage principal) se retrouve en difficulté.

Ce nouvel atout inclus dans cette version remasterisée de Mortal Kombat 1, prolonge ainsi la durée de vie du joueur qui peut ainsi prolonger ses combos et renverser la partie à tout moment.

Mortal Kombat 1 Mortal Kombat 1 Mortal Kombat 1

Notons que la mécanique de combat de Mortal Kombat 1 repose sur un système de combo à quatre touches à savoir :

poing rapide / lent + pied rapide / lent

Les attaques spéciales et combos

En plus de ces actions, le joueur a la possibilité de contrer des attaques, de sauter ou encore faire des prises à son adversaires sans oublier les Fatal Blow qui sont toujours présents dans ce reboot.

Les Fatal Blow infligeront toujours d’importants dégâts à vos adversaires lorsqu’il est possible de les utiliser et là encore, les développeurs ont fait un énorme travail pour les rendre encore plus impressionnants pendant les combats.

L’autre particularité de ce nouvel opus de Mortal Kombat 1, c’est son tutoriel extrêmement bien détaillé qui propose de s’entraîner et d’acquérir les différentes techniques de combat grâce à l’onglet entraînement. Il est d’ailleurs particulièrement recommandé de suivre ce tutoriel pour pouvoir ensuite se jeter dans l’arène sans trop subir de dégâts…