Le chanteur Florent Pagny, donne des nouvelles de son état de santé, expliquant avoir fait sa troisième rémission de son cancer : « Pour la troisième fois, la tumeur disparaît »

Invité du journal de 20 heures sur TF1 ce jeudi soir, le chanteur Florent Pagny est revenu sur le cancer dont il fait face depuis 2022 et qu’il explique avoir vaincu pour la troisième fois.

Florent Pagny, est apparu en bonne forme au JT de 20 heures de TF1 mais avec surtout de bonnes nouvelles pour lui, ses proches et les fans. L’artiste âgé aujourd’hui de 62 ans qui se bat contre un cancer du poumon depuis 2022, a annoncé que ses derniers résultats médicaux étaient très bons :

« J’ai fait tous mes examens aujourd’hui après mon dernier traitement et une série de rayons, j’ai même fini les rayons cet après-midi, tout s’est très bien passé et les résultats sont top. Pour la troisième fois, la tumeur disparaît. Pour la troisième fois, elle disparaît… Mais ça fait quand même trois fois qu’elle apparaît ! Donc attention, il ne faut pas trop crier victoire. Il faut faire attention. Mais maintenant, on rentre dans le contrôle. » a déclaré Florent Pagny face à Gilles Bouleau.

"Je vais très bien. J'ai fait tous mes examens aujourd'hui, après mon dernier traitement et une série de rayons (…) Les résultats sont tops", Florent Pagny annonce entrer dans une phase "de contrôle" de son cancer

▶️ #LE20H pic.twitter.com/bdpJKP8U0X — TF1Info (@TF1Info) November 16, 2023

Se ressourcer dans ses contrées lointaines pour revenir encore plus fort sur scène

Florent Pagny souhaite désormais se ressourcer loin de la France, dans ce qu’il explique être ses contrées lointaines, en Patagonie, pour mieux rebondir et trouver de nouvelles inspirations pour revenir plus tard sur les devants de la scène comme il l’explique :

« Je vais repartir dans mes contrées lointaines. Comme j’ai beaucoup occupé le terrain. Je vais foutre la paix à tout le monde. Je vais aller me ressourcer, chercher l’inspiration en Patagonie auprès des miens. J’ai fait la tournée des 55, j’ai fait la tournée des 60. J’irais faire la tournée des 65, en 2026. Et peut-être un nouvel album aussi. »

Florent Pagny donne rendez-vous à son public et annonce une tournée pour 2026 "avec [il l']espère un nouvel album"



▶️ #LE20H pic.twitter.com/jZ8DnNktvC — TF1Info (@TF1Info) November 16, 2023

Nous lui souhaitons le meilleur pour la suite !