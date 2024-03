Johan Daviet, père de Lola, est décédé brutalement à l’âge de 49 ans

Le père de la petite Lola, violée et torturé à mort en octobre 2022, est décédé brutalement ce vendredi à l’âge de 49 ans.

Johan Daviet, le papa et la petite Lola, 12 ans, décédée le 14 octobre 2022 à Paris, est mort brutalement à l’âge de 49 ans ce vendredi à Fouquereuil, dans le Pas-de-Calais.

Cela faisait plusieurs mois que ce père de famille vivait au domicile de sa mère. L’homme qui ne s’est jamais remis du décès de sa petite fille, aurait été victime d’une crise cardiaque selon nos confrères de BFMTV.

Le corps sans vie de Lola, 12 ans, avait été retrouvé le 14 octobre 2022 dans une malle posée dans la cour de son immeuble situé dans le 19e arrondissement de Paris. Les images des vidéos de surveillance de l’immeuble avaient permises d’identifier Dahbia Benkired comme étant la principale suspecte dans le meurtre de la jeune fille.

Quelques heures plus tôt, Dahbia B. avait attiré Lola dans l’appartement de sa sœur qui vivait dans le même immeuble que la jeune fille avant d’abuser sexuellement de cette dernière puis de l’étouffer à mort.

Cette jeune femme, une sans domicile fixe âgée de 24 ans, née en Algérie et en situation irrégulière sur le territoire français, se trouve actuellement en détention provisoire pour « meurtre et viol avec actes de torture et de barbarie sur mineure de moins de 15 ans. »

Depuis la mort de Lola, son père, Johan Daviet, inconsolable, avait de nouveau sombré dans l’alcoolisme puis s’était séparé de son épouse. Les funérailles de Johan D. auront lieu ce jeudi. Son corps devrait être inhumé au cimetière de Lillers où il reposera aux côtés de sa fille Lola.