Une Bêta fermée pour Roller Champions, le nouveau jeu free-to-play d’Ubisoft

Le titre prévu courant 2021 proposera un accès en free-to-play et disponible en crossplay sur les plateformes PC, PS4 et Xbox One.

Après deux gros titres à succès comme Assassin’s Credd Valhalla et Immortal Fenyx Rising, Ubisoft qui a récemment annoncé collaborer avec Lucasfilm pour le développement d’un nouveau jeu autour de Star Wars, vient de faire découvrir son prochain titre.

Intitulé Roller Champions, ce jeu en Free-to-play proposera aux joueurs de se glisser dans la peau d’un champion du roller que vous pourrez customiser de A à Z. Les joueurs se retrouvent ensuite sur une gigantesque piste de course où ils doivent s’affronter en équipe pour se passer la balle tout en esquivant ses adversaires et marquer un maximum de but dans une arène remplie de fans.

« Deux équipes de trois joueurs s’affrontent dans des arènes du monde entier. Les joueurs sont encouragés par des foules de supporters en délire à chaque fois qu’ils récupèrent le ballon, le passent à leurs coéquipiers, esquivent et taclent leurs adversaires pour marquer des buts dans le cerceau lumineux situé au-dessus de la piste. » précise le communiqué d’Ubisoft. D’autres modes viendront par la suite se glisser dans le jeu au fur et à mesure de sa sortie.

Si aucune date de sortie officielle n’a pour le moment été dévoilée de la part de l’entreprise française, le titre sortir dans le courant de l’année 2021.

Une Bêta fermée du 17 février au 1er mars

Ubisoft a récemment annoncé qu’une Bêta fermée de son prochain titre sera accessible sur inscription à partir du 17 février, 18 heures jusqu’au 1er mars, 22 heures, heure française. L’entreprise fait savoir que la Bêta sera disponible sur Playstation 4 et Xbox One ainsi que sur l’Ubisoft Connect pour les joueurs souhaitant découvrir le titre sur PC.

Notons que les joueurs pourront également jouer ensemble quelque soit la plateforme sur laquelle ils jouent via le système cross-play.

Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire à la Bêta fermée via ce formulaire.

Par Jérémy Renard