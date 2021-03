Rendre hommage à un proche décédé malgré le Covid-19

Posted by La Rédaction on

[Contenu Sponsorisé]

Si le nombre de personnes assistant à des funérailles dans un lieu de culte n’est plus limité à condition d’occuper une rangée sur deux et de laisser deux sièges vides entre deux personnes, le cortège funéraire au cimetière est limité à seulement 30 personnes pour des raisons sanitaires. Pour certains proches, il est très difficile de voir partir le défunt sans avoir la possibilité de lui rendre un dernier hommage. Dans ce contexte particulier, les services à distance se sont développés.

La fabrication de plaques funéraires en ligne

Depuis le début de la crise sanitaire, les fabricants d’articles funéraires ont constaté une augmentation de leur activité en ligne. C’est le cas de ce fabricant de plaques funéraires en verre qui propose d’éditer soi-même sa plaque et de la personnaliser. Depuis leur site web, il est possible d’accéder à un éditeur en ligne et de choisir les couleurs, les textes, les images, la police d’écriture ou les motifs pour réaliser un design entièrement personnalisé. C’est une manière à la fois originale et esthétique d’envoyer un dernier hommage à un être cher que l’on a perdu. Cela change des plaques en pierre, en granit ou en marbre.

Faire appel aux artisans-fleuristes

Chez les fleuristes professionnels, les commandes à distance n’ont cessé d’augmenter depuis le début du premier confinement. Les artisans qui n’avaient pas encore rejoint de réseaux de commande de livraisons en ligne ont finalement décidé d’opter pour ce type de partenariat. Ils ont constaté une augmentation des commandes de compositions funéraires en ligne. En effet, beaucoup de personnes qui ne pouvaient pas assister à des enterrements ont envoyé des fleurs aux proches présents ce jour-là pour leur apporter du soutien, même ceux qui n’ont pas l’habitude d’acheter des fleurs pour des funérailles. Les fleuristes ont des demandes pour différents types de compositions florales funéraires :

Les bouquets de fleurs classiques

Les compositions végétales et florales en pot

Les gerbes de fleurs

Les couronnes de fleurs

Les raquettes funéraires

L’envoi de souvenirs et d’hommages en ligne

Un autre phénomène qui a pu être constaté depuis le début de la crise sanitaire liée à l’épidémie de la Covid-19 et les restrictions relatives aux nombres de personnes autorisées à assister à des obsèques, c’est l’utilisation du web et des réseaux sociaux pour rendre hommage aux personnes décédées. Si l’envoi et le partage d’hommages sur les comptes de réseaux sociaux ont très nettement augmenté, c’est parce que les proches ressentaient le besoin de soutenir les personnes en deuil et également de trouver le moyen de s’exprimer pour partager leurs sentiments. Par exemple, les sites de souvenirs funéraires en ligne se sont beaucoup développés depuis quelques mois. Ils permettent d’offrir un espace intime sur lequel il est possible de s’exprimer de différentes manières. Certains sites offrent la possibilité de rendre hommage symboliquement en allumant des bougies virtuelles, de faire des dons et même de planter des arbres souvenirs. Ces espaces de souvenir ont permis à de nombreuses familles en deuil de partager une expérience en ligne et de se soutenir malgré les mesures de restrictions de déplacement et de rassemblement.