Cyril Hanouna et Louis Boyard ont eu une violente altercation le jeudi 10 novembre dernier au cours de laquelle des insultes ont été lancées. Cyril s’est revenu sur les faits ce lundi 14 novembre 2022.

Son intervention était très attendue ce lundi ! Suite au violent clash survenu ce jeudi 10 novembre avec le député LFI, Louis Boyard, Cyril Hanouna a tenu à revenir sur cette altercation et s’est exprimé à son tour sur les suites qu’il a souhaité prendre dans le cadre de cette affaire.

Quelques heures plus tôt ce lundi, le député LFI, avait tenu une conférence de presse, expliquant qu’il portait plainte contre l’animateur de C8 après avoir été insulté dans son émission. « Je vais porter plainte contre Cyril Hanouna (…) en ayant une pensée pour les millions de personnes qui ont été insultées. Insultées chaque fois que TPMP a invité l’extrême droite et qu’elle a tenu des propos racistes et islamophobes sur leurs émissions. » a déclaré ce dernier sur son compte Twitter.

Je vais porter plainte contre @Cyrilhanouna.



Et je vais porter plainte en ayant une pensée pour les millions de personnes qui ont été insultées.



Insultées chaque fois que TPMP a invité l’extrême droite et qu’elle a tenu des propos racistes et islamophobes sur leurs émissions. pic.twitter.com/xjATcoppEb — Louis Boyard (@LouisBoyard) November 14, 2022

De son côté, si Cyril Hanouna a expliqué qu’il « regrettait » d’avoir insulté le député LFI, il ne regrette rien autre de cette violente séquence et précise qu’il continuera de défendre ses amis (dont Vincent Bolloré, le patron du groupe Canal + qui était visé par Louis Boyard).

L’animateur phare de C8 a de son côté annoncé en direct qu’il allait à son tour attaquer en justice Louis Boyard pour les propos qu’il a tenu lors de son direct dans l’émission de jeudi dernier face à Cyril mais aussi face aux autres chroniqueurs présents au tour de la table.

« On va poursuivre en justice Louis Boyard » a déclaré Cyril H. précisant : « Il a dit qu’on l’a incité à dire des choses dans l’émission, on va l’attaque pour ça et tout la diffamation qu’il a eue à notre égard. »

L’animateur fait en effet référence aux propos du député LFI qui l’a accusé de faire « monter le racisme en France. »

L’affait Boyard, Hanouna est donc loin d’être finie…

Le plus important dans cette histoire ce sont les téléspectateurs, merci d’être toujours là et de savoir ce que vous regardez et qui vous regardez. #TPMP pic.twitter.com/ynX7vueVWq — Cyril Hanouna (@Cyrilhanouna) November 14, 2022

La Rédaction